Спасатели предупреждают красноярцев о грозах и сильном ветре

В ГУ МЧС по краю красноярцев предупредили о непогоде. В среду, 19 августа, в центральных и южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 15-20 м/с.

Красноярцев при сильном ветре просят держаться подальше от рекламных конструкций и щитов, обходить стороной деревья, а автомобили парковать подальше от насаждений и домов.

«В дождливую погодуслужбам и автовладельцам необходимо предельное внимание за дорожной обстановкой. Мокрое дорожное полотно и неровности могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Возможно нарушение транспортного движения в городах со слабой ливневой канализацией», - предупредили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, завтра температура воздуха поднимется до +22 градусов.