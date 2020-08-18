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Улицу Березина в Красноярске сделают трехполосной

Главная Общество
Красноярск
17:00 18 Августа 2020
ремонт, благоустройство, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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Улицу Березина в Красноярске расширяют – дорогу из двухполосной превратят в трехполосную на участке от ул. Шахтеров в сторону Покровского. Сейчас подрядчик – ООО СПК «Сфера» - занимается подземными коммуникациями, а также расчищает территорию для дополнительной полосы. Ремонт проводится в рамках проекта «Улица Победы». Эта часть города названа в честь Александра Березина — командира сформированной в Красноярске 119 стрелковой дивизии.

Как рассказали в мэрии, новая дорога позволит увеличить пропускную способность транспорта и поможет избавить участок от пробок.

«Там проведут весь комплекс ремонтных работ – замену бортовых камней, двух слоев асфальтобетонного покрытия, установку дорожных знаков, нанесение разметки. Работы по расширению ул. Березина должны завершиться к концу сентября», - объяснили в администрации.

Работы планируется завершить в конце сентября. Ремонт проводят за счет средств городского бюджета.

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