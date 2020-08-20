В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов

С начала 2020 года красноярцы и жители края оплатили на почте более 16 тысяч штрафов ГИБДД, из них почти 1,2 тысяч платежей приняли почтальоны на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.

Лидеры по приему платежей от красноярских водителей – Канский, Минусинский и Красноярский почтамты.

В настоящее время жители Красноярского края получают электронные заказные письма от ГИБДД в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru. Благодаря сервису автомобилисты могут своевременно оплачивать штрафы с 50% скидкой на сайте «в один клик». Также оплатить штрафы можно через мобильное приложение Почты России.

Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном виде, Почта России доставляет их в бумажном формате. В среднем ежемесячно уведомления в бумажном формате получают около 80 тысяч водителей региона.

Чтобы оплатить штраф через сервисы Почты России не обязательно иметь квитанцию. Во всех отделениях почтовой связи края можно проверить наличие штрафов, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

После совершения оплаты клиент получает чек. Если платеж осуществляется через интернет, чек формируется в электронном виде, при желании его можно распечатать. При оплате в отделении или через почтальона выдается бумажный чек.

С начала года автомобилистам Красноярского края было направлено более 600 тыс. писем от ГИБДД, из них почти 46 тыс. в электронном виде.

Фото: Почта России

По материалам Почты России