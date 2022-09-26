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Орехи и семечки снижают риск преждевременной смерти в 2 раза

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Красноярск
15:29 26 Сентября 2022
ученые, жизнь, исследования, наука, здоровье, люди
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Группа исследователей из Университета Восточной Финляндии выяснила, что употребление определенного числа орехов и семечек способно снизить риск преждевременной смерти в два раза.

К такому выводу ученые пришли в связи с тем, что в этих продуктах содержится большое число жирных кислот омега-6, улучшающих здоровье сердца и понижающих уровень содержания холестерина в крови.

Кроме того, жирные кислоты помогают организму вырабатывать противовоспалительные соединения. В исследовании участвовали свыше 2,4 тыс мужчина в возрасте от 42-х до 60 лет. На протяжении 22 лет их тестировали и за этот период скончались 1143 человека.

Как показало исследование, высокий уровень линолевой кислоты, которую распространяет омега-6, привел к снижению риска преждевременной смерти на 43% в сравнении с теми, у кого этот уровень был низкий.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

 

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