Специалисты красноярского университета готовят новейшие спутники к отправке в космос

На космодроме «Восточный» на Дальнем Востоке красноярские специалисты принимают участие в предполетных работах.

14 сентября в аэропорт Игнатьево города Благовещенск в Амурской области самолетом Ил-76 были доставлены три космических аппарата связи «Гонец-М».

Специалисты Космического центра «Восточный» перевезли их на космодром и вместе со спецами ИСС Решетнева, который входит в Роскосмос, приступили к подготовке космических аппаратов.

Ранее корреспонденты sibnovosti.ru рассказывали, что красноярцы смогут увидеть частное солнечное затмение.

Фото: t.me/roscosmos_gk