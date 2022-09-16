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Специалисты красноярского университета готовят новейшие спутники к отправке в космос

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Красноярск
08:22 16 Сентября 2022
роскосмос, космос, наука, в красноярском крае, дальний, восток, ученые
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На космодроме «Восточный» на Дальнем Востоке красноярские специалисты принимают участие в предполетных работах. 

14 сентября в аэропорт Игнатьево города Благовещенск в Амурской области самолетом Ил-76 были доставлены три космических аппарата связи «Гонец-М».

Специалисты красноярского университета готовят новейшие спутники к отправке в космос

Специалисты Космического центра «Восточный» перевезли их на космодром и вместе со спецами ИСС Решетнева, который входит в Роскосмос, приступили к подготовке космических аппаратов.

Специалисты красноярского университета готовят новейшие спутники к отправке в космос

Ранее корреспонденты sibnovosti.ru рассказывали, что красноярцы смогут увидеть частное солнечное затмение.

Фото: t.me/roscosmos_gk

Наука / НОВОСТИ
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