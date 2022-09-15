Красноярцы смогут увидеть частное солнечное затмение

Жители Красноярска могут стать свидетелями солнечного затмения. Оно должно произойти 25 октября. Однако в городе его увидеть будет очень тяжело.

По словам директора обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, затмение стартует в 17:12.

«Диск Луны коснется диска Солнца и в это время высота Солнца над горизонтом составит около одного градуса», - говорит Сергей Веселков.

Как отмечает руководитель обсерватории, в Красноярске немного мест, откуда можно лицезреть настоящий математический горизонт. Смотреть необходимо в сторону точки запада.

Спустя 7 минут Солнце будет почти на уровне горизонта и при условии, что в Красноярске будет безоблачное небо, то горожане смогут увидеть, как Луна закроет всего 11% диска Солнца. Добавим, что у красноярцев будет около 8 минут для наблюдения частного солнечного затмения.

Фото: © СибГУ им. М.Ф. Решетнева