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Ученые рассказали об уменьшении мозга у мужчин после рождения ребенка

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Красноярск
20:15 12 Сентября 2022
ученые, родители, мужчина, ребенок, мужчины, женщина, семья
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Нейробиологи из США и Испании обнаружили, что появление первенца связано с потерей 1%-2% объема коры головного мозга у мужчин. Результаты исследования появились на страницах журнала Cerebral Cortex.

Отметим, что в исследовании участвовали 40 мужчин из США и Испании. Ученые им провели МРТ мозга до беременности их спутниц жизни, а также спустя несколько месяцев после появления ребенка. Контрольная группа состояла из 17 бездетных мужчин из Испании.

Исследователи сравнивали объем и структурные свойства мужского мозга в трех группах. В сравнении с подобными исследованиями женщин, у мужчин в данной работе не выявлено изменений в лимбической системе. Ученые предполагают, что изменения этой доли мозга связаны изменением уровня гормонов во время беременности.

Кроме того, нейробиологи установили изменения у мужчин в тех долях, участвующих в социальном понимании. Также у мужчин существенно уменьшается объем зрительной памяти. При этом у отцов зрительная память лучше, чем у мужчин, не имеющих детей.

 Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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