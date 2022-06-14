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Ученые зафиксировали необычно высокую численность нерпы на Байкале

Главная Наука
Красноярск
19:25 14 Июня 2022
события, ученые, байкал, животные, исследования, природа
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На Байкале в районе Ушканьих островов проверили количество нерп, а также исследовали места их залегания.

Об этом сообщает Байкальский музей СО РАН.

С 20 мая по 2 июня 2022 года на научно-исследовательском судне «Профессор А.А. Тресков» совместная экспедиция ученых музея с сотрудниками Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации отправилась исследовать численность нерп в Байкале.

Ученые зафиксировали необычно высокую численность нерпы на Байкале

Места обитания животных обследовали визуально, проводили аэросъемку северо-восточного берега на севере Байкала беспилотниками. При изучении ученые отметили, что нерп на Ушканьих островах развелось огромное количество. 

Также исследователи проследили, как животные реагировали на беспилотники, определяли уровень допустимого шума, оптимальную высоту полета, в том числе на льду. Приблизительная численность нерп в Байкале колеблется от 100 до 130 тысяч особей.

Фото: Дмитрий Шабанов / МГУ ГА

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