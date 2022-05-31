Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с ведущими экспертами организаций ракетно-космической промышленности провела крупномасштабное исследование оценки вовлеченности образовательных организаций высшего образования в развитие ракетно-космической отрасли. В исследовании приняли участие более 60 вузов, осуществляющих подготовку кадров для ракетно-космической промышленности по широкому перечню направлений подготовки и специальностей высшего образования. Университет Решетнёва вошел в топ-3 выбранных восемнадцати образовательных организаций, лидирующих в научно-образовательной сфере ракетно-космической отрасли.

В понедельник, 30 мая 2022 года, в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ (г. Москва) состоялось торжественное вручение сертификатов опорных образовательных организаций высшего образования для ракетно-космической отрасли. Опорные университеты Госкорпорации приглашены к участию в Космическом научно-образовательном инновационном консорциуме «Созвездие Роскосмоса».

- Не выдуманные, иллюзорные научно-исследовательские проекты, а конкретные работы по тем темам, которые мы считаем приоритетами для себя, должны быть укоренены в этих вузах, - сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая на церемонии вручения сертификатов. – Важно, чтобы студенты, начиная уже с первых курсов, могли принимать непосредственное участие в реальной работе по созданию ракетно-космической техники. Мы должны создать поколение молодых инженеров и конструкторов, у которых будет своя история успеха.

Объединение ведущих образовательных организаций в космический научно-образовательный консорциум позволит добиться синергетического эффекта в подготовке высококвалифицированных кадров, а также развитии научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли страны.

Коллектив Университета Решетнёва готов решать задачи, которые ставит перед нами Госкорпорация «Роскосмос», - подчеркнул ректор Э.Ш. Акбулатов, приветствуя участников церемонии. Ректор особо подчеркнул, что признание вуза опорным университетом ГК во многом является результатом эффективного сотрудничества с индустриальными партнерами университета.

- Я хотел от лица всего нашего коллектива поблагодарить за столь высокую оценку, которую мы воспринимаем в том числе и как результат нашего тесного сотрудничества с ведущими предприятиями Госкорпорации, которые являются нашими индустриальными партнерами – АО «ИСС» и АО «Красмаш». С этими предприятиями мы выстроили логику нашей дальнейшей исследовательской деятельности, на базе которой мы выстраиваем логику образовательных программ. Основу наших программ подготовки составляет ракетный комплекс и все, что связано с элементами ракетной техники, системы космической связи, конструкции космических аппаратов. И задачи, которые связаны с созданием технологий конструирования и проектирования МКА с точки зрения массового производства. Мы планируем существенно нарастить объемы целевой подготовки по задачам, которые ставят индустриальные партнеры. Хочу заверить, что коллектив университета готов решать те задачи, которые ставит Госкорпорация! – заявил Акбулатов

Участники создаваемого консорциума получат со стороны Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций всестороннюю информационную и методологическую поддержку, помощь в развитии материально-технической базы, привлечения студентов, заключивших договор о целевом обучении с предприятиями отрасли, к обучению по специальным образовательным программам и т.д.

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