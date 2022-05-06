Красноярский «Спортэкс» стал победителем старейшего конкурса интернет-проектов в Рунете

Портал красноярского «Спортэкса» удостоился победы в старейшем конкурсе Рунета. Сайт, который разработали сибирские мастера получил наивысшую награду, и встал в один ряд с порталами Сбера, МГТУ имени Баумана и Нижегородского кремля.

О победе красноярцев рассказал блогер из Сибири Андрей Максимов.

— Сайт красноярского «Спортэкса» стал победителем старейшего конкурса интернет-проектов в Рунете — «Золотой сайт» (в номинации «Сайт спортивной организации, клуба, команды»). Ещё одна приятность — сайт делали ребята из красноярской студии Chipsa. Это очень круто! В других номинациях отмечу ещё Нижегородский кремль, СберПро Медиа, Shoppers, МГТУ имени Н. Э. Баумана. пишет блогер Андрей Максимов, — пишет блогер Андрей Максимов.

Вся тройка призеров в номинации «Сайт спортивной организации, клуба, команды» выглядит следующим образом:

1 место: Спортэкс

2 место: Тренер в кармане: сервис для спортсменов Специальной Олимпиады

3 место: Фитнес-клуб ДОН-Спорт Хамовники

Специальный приз от Оргкомитета конкурса получил Матч-центр ODDS.ru

Фото: скриншот с сайта «Спортэкс»