6 мая
Красноярск
погода +18 °C
66.24
 
€ 70.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский «Спортэкс» стал победителем старейшего конкурса интернет-проектов в Рунете

Главная Наука
Красноярск
12:07 6 Мая 2022
в россии, красноярск, общество, it-технология, интернет
версия для печати Ico_print

Портал красноярского «Спортэкса» удостоился победы в старейшем конкурсе Рунета. Сайт, который разработали сибирские мастера получил наивысшую награду, и встал в один ряд с порталами Сбера, МГТУ имени Баумана и Нижегородского кремля.

О победе красноярцев рассказал блогер из Сибири Андрей Максимов.

— Сайт красноярского «Спортэкса» стал победителем старейшего конкурса интернет-проектов в Рунете — «Золотой сайт» (в номинации «Сайт спортивной организации, клуба, команды»). Ещё одна приятность — сайт делали ребята из красноярской студии Chipsa. Это очень круто! В других номинациях отмечу ещё Нижегородский кремль, СберПро Медиа, Shoppers, МГТУ имени Н. Э. Баумана. пишет блогер Андрей Максимов, — пишет блогер Андрей Максимов.

Вся тройка призеров в номинации «Сайт спортивной организации, клуба, команды» выглядит следующим образом:

1 место: Спортэкс
2 место: Тренер в кармане: сервис для спортсменов Специальной Олимпиады
3 место: Фитнес-клуб ДОН-Спорт Хамовники
Специальный приз от Оргкомитета конкурса получил Матч-центр ODDS.ru

Фото: скриншот с сайта «Спортэкс»

 

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

8 Апреля 2022 г.
Ректор представил луганским коллегам университет
Новости Красноярска: Снежные барсы попали в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике

Снежные барсы попали в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике

12 Февраля 2022 г.
На них уже составили паспорта
Новости Красноярска: Сибирские философы объяснили почему «раньше было лучше»

Сибирские философы объяснили почему «раньше было лучше»

22 Июля 2021 г.
Картина прошлого создаётся из реальных фактов, традиций и воспоминаний
Новости Красноярска: В Красноярске на Афонтовой горе нашли бивень мамонта

В Красноярске на Афонтовой горе нашли бивень мамонта

19 Июля 2021 г.
В этом году здесь проходят раскопки на 11 тыс. квадратных метров
Новости Красноярска: Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения

Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения

14 Июля 2021 г.
Год назад Университет Решетнёва вошел в космическую программу
Новости Красноярска: «Енисейская Сибирь» вошла в число 15 НОЦ России

«Енисейская Сибирь» вошла в число 15 НОЦ России

10 Июля 2021 г.
Подведены итоги последнего этапа конкурсного отбора
Новости компаний
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

5 Мая 2022 г.
Фонд поддержит 25 проектов юных техников-изобретателей
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru