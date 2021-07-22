Сибирские философы объяснили почему «раньше было лучше»

Философ из Сибирского федерального университета объяснил, из-за чего появился стереотип «раньше жизнь была лучше».

По словам доцента кафедры философии вуза Григория Илларионова, большинство людей рассуждая об истории, отталкиваются от собственных, часто ограниченных знаний:

«Когда мы говорим об историческом прошлом, может показаться, что мы имеем дело с одним объектом. В действительности же их, как минимум, три. Первый - это история, то есть само прошлое, объективное и нейтральное. Это процессы, сделавшие нас теми, кто мы есть. Прошлое, которое стремятся познать профессиональные историки, и которое в значительной степени находится за пределами наших способностей к познанию просто потому, что мы не можем в буквальном смысле слова вернуться в ту реальность и своими глазами узреть, что происходило, скажем, тысячу лет назад», – цитирует учёного пресс-служба СФУ .

По словам учёного, стереотип «раньше было лучше» стоит на трёх китах:

Исторических знаниях об определённой эпохе;

Традициях, пришедших к нам в виде каких-либо знаний о принятых в обществе методах коммуникации;

Культурной памяти – всё, что мы помним о прошлом.

Как отметил доцент, люди часто смешивают все эти понятия, так и создаётся образ прошлого.

«Как только люди научились создавать тексты - зафиксировали передававшиеся ранее из уст в уста мифы, легенды, создали героические эпосы, отношения с прошлым стали опосредованными. Носителем прошлого оказался уже не сам рассказчик, а произведения, тексты. В результате постепенного развития средств коммуникации, прошлое перестало восприниматься естественно. Связь с прошлым осуществляется теперь через посредника - текст, изображение, набор символов и кодов. Прошлое воспринимается как внешнее, не являющееся частью нас самих», - добавил исследователь.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости