«Енисейская Сибирь» вошла в число 15 НОЦ России

Центр «Енисейская Сибирь» стал одним из победителей конкурсного отбора на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Об этом стало известно в ходе заседания Совета научно-образовательных центров, который вчера провели вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Всего победителей было пять. «Енисейская Сибирь» в сообщении правительства РФ названа «первым климатическим НОЦ России».

«… Поставленная президентом задача по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня выполнена. НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов», - заявил по итогам отбора Дмитрий Чернышенко.

Как писали Sibnovosti.ru, рабочая версия концепции «Енисейская Сибирь» впервые была представлена в феврале 2019 года.

Фото: сайт правительства РФ