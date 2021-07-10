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«Енисейская Сибирь» вошла в число 15 НОЦ России

Главная Наука
Красноярск
10:51 10 Июля 2021
наука, конкурс, сибирь, центр, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Центр «Енисейская Сибирь» стал одним из победителей конкурсного отбора на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Об этом стало известно в ходе заседания Совета научно-образовательных центров, который вчера провели вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Всего победителей было пять. «Енисейская Сибирь» в сообщении правительства РФ названа «первым климатическим НОЦ России».

«… Поставленная президентом задача по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня выполнена. НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов», - заявил по итогам отбора Дмитрий Чернышенко.

Как писали Sibnovosti.ru, рабочая версия концепции «Енисейская Сибирь» впервые была представлена в феврале 2019 года.

Фото: сайт правительства РФ

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