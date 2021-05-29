Археологи впервые нашли следы неолитической культуры на территории Минусинска

Люди начали обживать территорию, на которой сегодня находится город Минусинск, значительно раньше, чем предполагалось до сих пор. Об этом говорят находки, сделанные специалистами АНО «Археологическое исследование Сибири» (АИС).

«Нашли постройки, в том числе часть моста, вероятно первой половины XIX века, через реку Минусинку. Кроме того, обнаружили неолитические находки, чего раньше не было», - рассказал ТАСС директор АИС Тимофей Ключников.

По предварительным данным, возраст найденных артефактов составляет 5-7 тыс. лет. Между тем, ранее, как отмечает информагентство, самые древние находки в Минусинске датировались концом III - началом II тыс. до н. э. Они относятся уже к бронзовому веку.

Раскопки в Минусинске проходят на площади перед театром. После их завершения там начнется строительство парковки.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в Минусинском районе археологи случайно обнаружили древнее захоронение, расположенное в песчаном карьере.

Фото: страница АНО «Археологическое исследование Сибири» в соцсети «ВКонтакте»