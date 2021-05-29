29 мая
Красноярск
погода +5 °C
73.59
 
€ 89.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Археологи впервые нашли следы неолитической культуры на территории Минусинска

Главная Наука
Красноярск
10:45 29 Мая 2021
территория, возраст, находки, археология
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Люди начали обживать территорию, на которой сегодня находится город Минусинск, значительно раньше, чем предполагалось до сих пор. Об этом говорят находки, сделанные специалистами АНО «Археологическое исследование Сибири» (АИС).

«Нашли постройки, в том числе часть моста, вероятно первой половины XIX века, через реку Минусинку. Кроме того, обнаружили неолитические находки, чего раньше не было», - рассказал ТАСС директор АИС Тимофей Ключников.

По предварительным данным, возраст найденных артефактов составляет 5-7 тыс. лет. Между тем, ранее, как отмечает информагентство, самые древние находки в Минусинске датировались концом III - началом II тыс. до н. э. Они относятся уже к бронзовому веку.

Раскопки в Минусинске проходят на площади перед театром. После их завершения там начнется строительство парковки.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в Минусинском районе археологи случайно обнаружили древнее захоронение, расположенное в песчаном карьере.

Фото: страница АНО «Археологическое исследование Сибири» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Представители Высшей школы бизнеса ВШЭ посетили БЭМО для подготовки учебного кейса по проекту

Представители Высшей школы бизнеса ВШЭ посетили БЭМО для подготовки учебного кейса по проекту

23 Марта 2021 г.
Проект БЭМО был реализован в 2017 году
Новости Красноярска: Красноярские ученые создали набор реагентов для диагностики острых лейкозов

Красноярские ученые создали набор реагентов для диагностики острых лейкозов

18 Марта 2021 г.
Это позволяет врачам оперативно назначить лечение
Новости Красноярска: Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов

Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов

17 Марта 2021 г.
Завершился очередной конкурс внутренних грантов
Новости Красноярска: В вузах Красноярска появятся проректоры по цифровизации

В вузах Красноярска появятся проректоры по цифровизации

10 Марта 2021 г.
Об этом стало известно на большой совещании "Кадры для будущего"
Новости Красноярска: Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта

Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта

1 Марта 2021 г.
Принципы обязательны для всех участников Группы Сбер
Новости Красноярска: Научная разработка, поддержанная En+ Group, включена в топ-10 лучших патентов 2020 года

Научная разработка, поддержанная En+ Group, включена в топ-10 лучших патентов 2020 года

26 Февраля 2021 г.
Исследования получили финансовую поддержку En+ Group
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля

Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля

28 Мая 2021 г.
Опубликованы даты сезона 2021/2022
Новости Красноярска: Президент федерации спортивной борьбы России посетил Ярыгинский турнир

Президент федерации спортивной борьбы России посетил Ярыгинский турнир

28 Мая 2021 г.
«Ярыгинский турнир можно приравнять к малому чемпионату Европы», отметил Мамиашвили
Новости Красноярска: У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

29 Мая 2021 г.
Динара Кудаева заняла второе место
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru