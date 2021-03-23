Представители Высшей школы бизнеса ВШЭ посетили БЭМО для подготовки учебного кейса по проекту

Высшая школа бизнеса ВШЭ разрабатывает учебный кейс по проекту создания Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) – крупнейшего отраслевого инвестпроекта в мире, реализованного по принципу частно-государственного партнерства. Практический кейс затем будет использован для обучения студентов экономических специальностей российских и зарубежных вузов и программ MBA с целью разбора лучших практик управления активами, решения экономических и социальных задач, а также применения полученных знаний в своей будущей трудовой деятельности.

В подготовке кейса задействованы специалисты Ресурсного центра кейсов Высшей школы бизнеса ВШЭ. Для проработки учебного материала ими была изучена история строительства Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС, проанализированы данные по развитию социальной инфраструктуры и потребности в кадрах. Помимо этого, в феврале специалисты бизнес-школы побывали на объектах БЭМО и смогли на практике увидеть работу современного алюминиевого завода и ГЭС, а также объекты социальной инфраструктуры – построенных в п. Таежный жилых домов для сотрудников, детского сада, школы, медицинского центра и пр.

Проект БЭМО был реализован в 2017 году по инициативе сибирского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска и стал уникальным по своим характеристикам и масштабам. Благодаря формату частно-государственного партнерства удалось сделать проект эффективным, достроить Богучанскую ГЭС с применением современных технических решений, а также построить основного потребителя электроэнергии - самый современный в стране алюминиевый завод, выпускающий до 600 000 тонн металла в год. Бюджет строительства БоАЗа составил почти 80 млрд рублей.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«Проект БЭМО уникален своим масштабом. Важно было не только построить крупнейшие системообразующие предприятия, но и создать инфраструктуру для качественной жизни людей. Ведь место расположения промышленных объектов удалено от крупных краевых центров, и по сути надо было создать современный город посреди тайги. Благодаря найденным нестандартным решениям эта комплексная задача была эффективно решена. Этот уникальный пример лег в основу учебного кейса, и студенты смогут не только детально разобрать шаги по его реализации, но и выработать дальнейшие пути развития как проекта БЭМО, так и других проектов».

Дмитрий Волков, первый заместитель декана Высшей школы бизнеса ВШЭ, добавил:

«Использование кейс-технологий уже доказало свою эффективность при обучении будущих специалистов. Мировая практика показывает, что этот метод позволяет не только закрепить теоретические предметные знания, но и нестандартно и креативно подходить к решению задач, раскрывают творческий потенциал студентов. К сожалению, большинство имеющихся кейсов основаны на зарубежных примерах, поэтому для нас важно разрабатывать кейсы на основе событий в нашей стране, чтобы студенты были погружены в специфику российского бизнеса».

Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края, прокомментировал роль проекта БЭМО в развитии Красноярского края:

- Богучанская ГЭС вырабатывает возобновляемую энергию, а значит и сокращает выброс в атмосферу значительных объёмов углекислого газа. Ежегодно предотвращается таким образом до 11.2 млн т выбросов СО2. С учетом современного алюминиевого завода (уже сейчас выпускающего 298 тысяч тонн, а с запуском второй серии это будет 600 тысяч тонн - т е по сути седьмая часть всего российского алюминия) с рекордно низкими показателями выбросов мы получаем готовый «зеленый промышленный» кластер, который в современных условиях нужен российской экономике для поддержания конкурентоспособности в мире.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group