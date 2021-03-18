18 марта
Красноярск
погода -1 °C
73.1
 
€ 86.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские ученые создали набор реагентов для диагностики острых лейкозов

Главная Наука
Красноярск
14:02 18 Марта 2021
наука, здоровье, ученые, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали набор реагентов, которые позволяют выполнять диагностику острых лейкозов за два-три часа Методика подходит как для взрослых, так и для детей и позволяет врачам оперативно назначить лечение – для пациентов с тяжелыми болезнями это жизненно важно.

«Благодаря оперативно выполненному анализу врач-гематолог получает полную оценку генетического портрета опухолевой клетки. Поэтому не нужно отправлять пробы в федеральные центры и ждать результатов. Диагноз подтверждается в первые же дни, что позволяет быстро назначить курс лечения. Для больного с острым лейкозом это особенно важно, ведь для эффективного лечения рака крови нужно вовремя обнаружить болезнь», –отметила магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ксения Табакова.

Этот набор реагентов красноярские ученые создали по заказу Минздраваа России. Медики уже провели тестирование реагентов. Этот высокотехнологичный анализ пациентам с подозрением на лейкоз выполняют бесплатно на первом этапе диагностики.

 

фото: КРИТБИ

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В вузах Красноярска появятся проректоры по цифровизации

В вузах Красноярска появятся проректоры по цифровизации

10 Марта 2021 г.
Об этом стало известно на большой совещании "Кадры для будущего"
Новости Красноярска: Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта

Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта

1 Марта 2021 г.
Принципы обязательны для всех участников Группы Сбер
Новости Красноярска: Научная разработка, поддержанная En+ Group, включена в топ-10 лучших патентов 2020 года

Научная разработка, поддержанная En+ Group, включена в топ-10 лучших патентов 2020 года

26 Февраля 2021 г.
Исследования получили финансовую поддержку En+ Group
Новости Красноярска: Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

16 Февраля 2021 г.
Это нужно для оздоровления леса
Новости Красноярска: Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

1 Января 2021 г.
Они датированы VII веком нашей эры
Новости Красноярска: Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

26 Ноября 2020 г.
Они нашли способ повысить противоопухолевую активность клеток врожденного иммунитета
Новости компаний
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

18 Марта 2021 г.
СГК и ООО «ЭСК Энергосервис» провели энергоаудит в трех домах
Новости Красноярска: Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

18 Марта 2021 г.
На нем обсудят актуальные вопросы и тенденции культурной политики
Новости Красноярска: «Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

«Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

18 Марта 2021 г.
Концертный тур пройдет по всей России
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru