Красноярские ученые создали набор реагентов для диагностики острых лейкозов

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали набор реагентов, которые позволяют выполнять диагностику острых лейкозов за два-три часа Методика подходит как для взрослых, так и для детей и позволяет врачам оперативно назначить лечение – для пациентов с тяжелыми болезнями это жизненно важно.

«Благодаря оперативно выполненному анализу врач-гематолог получает полную оценку генетического портрета опухолевой клетки. Поэтому не нужно отправлять пробы в федеральные центры и ждать результатов. Диагноз подтверждается в первые же дни, что позволяет быстро назначить курс лечения. Для больного с острым лейкозом это особенно важно, ведь для эффективного лечения рака крови нужно вовремя обнаружить болезнь», –отметила магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ксения Табакова.

Этот набор реагентов красноярские ученые создали по заказу Минздраваа России. Медики уже провели тестирование реагентов. Этот высокотехнологичный анализ пациентам с подозрением на лейкоз выполняют бесплатно на первом этапе диагностики.

фото: КРИТБИ