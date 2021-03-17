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Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов

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Красноярск
15:03 17 Марта 2021
ученые, победа, конкурс, университет, вуз, проекты
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Очередной конкурс внутренних грантов на реализацию междисциплинарных научно-исследовательских проектов коллективами молодых ученых в Университете Решетнёва завершился победой проекта «Исследование механизма структурообразования органоминеральных композитов с низким коэффициентом линейного термического расширения». Руководитель проекта - Алексей Намятов, ассистент кафедры технологий композиционных материалов и древесиноведения института лесных технологий. По условиям конкурса, в составе команды должно быть пятеро участников не старше 35 лет, а главное, коллектив должен состоять из представителей не менее двух различных областей знания. Кроме Алексея Намятова, в проекте - Дмитрий Слащинин, доцент кафедры физической и аналитической химии института химических технологий; Илья Пономарев, магистрант института химических технологий; Валерия Манжула и Николай Смертин, магистранты института лесных технологий.

Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов

Алексей Намятов, ассистент кафедры технологий композиционных материалов и древесиноведения института лесных технологий руководитель проекта: «Формирование команды - это всегда очень непростая задача, так как у нас в университете очень много талантливых и перспективных студентов, сотрудников. Сложно определить, кто более других способен принести наибольший вклад достижения поставленной цели. Состав команды является междисциплинарным, н включает представителей области знаний лесной и деревообрабатывающей промышленности и области знаний химической технологии. Такое сотрудничество на разделе двух дисциплин будет наиболее плодотворным, у представителей каждого направления уже накоплен значительный опыт решения поставленных задач».

Алексей Намятов, с отличием закончил в 2015 году СибГТУ, по направлению: технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Научной деятельностью начал заниматься в 2012 году по приглашению д.т.н. профессора Ермолина В.Н., с 2013 года является сотрудником университета.

Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов

Суть конкурсного проекта - в создании материала с низким коэффициентом линейного термического расширения на основе активированных древесных частиц. Разработка технологии плит путем активации древесных частиц без использования адгезивов прорабатывается на кафедре технологии композиционных материалов и древесиноведения института лесных технологий с 2010 года. Достигнутые результаты, по словам Алексея Намятова, свидетельствуют о перспективности данного материала, а физико-механические показатели и возможность модификации различного рода создают предпосылки для внедрения его как в домостроении в качестве теплоизоляции, элементов ограждающих конструкций, так и в качестве материала для высокотехнологичных и высокоточных отраслей промышленности в качестве форм и мастер-моделей.

Алексей Намятов, ассистент кафедры технологий композиционных материалов и древесиноведения института лесных технологий руководитель проекта: «Я считаю, что все, что сдвигает нас с той точки, на которой мы находимся на данный момент и приближает нас к цели, является шансом!»

По условиям конкурса, Университет Решетнёва предоставляет победителям исследовательский грант сроком на один год объемом 2,66 млн. руб. с финансированием из разных источников.

Фото: Университет Решетнёва
По материалам Университета Решетнёва

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