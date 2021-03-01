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Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта

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Красноярск
14:45 1 Марта 2021
банк, технологии, правила, it-технология
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Правление Сбербанка утвердило принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Группе Сбер.

Принцип № 1. «Контролируемость и управляемость систем ИИ» (Secure AI)

· Разработка и применение технологий ИИ в Сбере являются безопасными, управляемыми и контролируемыми в максимальной возможной степени.

· Сбер учитывает возможные риски, связанные с безопасностью технологий ИИ, и не допускает их выхода из-под контроля или причинения системой ИИ вреда человеку.

· Внедрение ИИ в Сбере никогда не является самоцелью, а применяемые технологии должны пользоваться доверием клиентов, сотрудников и общества.

Принцип № 2. «Прозрачность и предсказуемость функционирования технологий ИИ» (Explainable AI)

· Сбер несёт ответственность за применение систем ИИ в своей деятельности. Сбер стремится обеспечивать максимальную прозрачность, внутренний контроль и предсказуемость процесса и результатов их работы.

· Технологии ИИ применяются Сбером с соблюдением законодательства, в том числе требований конфиденциальности, и с уважением к частной жизни человека, а также к коммерческой тайне. При работе с технологиями ИИ обеспечивается безопасность данных, а системы ИИ никогда не используются для незаконной обработки персональной информации граждан или информации корпоративных клиентов Сбера.

Принцип № 3. «Стабильность и надёжность систем ИИ» (Reliable AI)

· Сбер обеспечивает стабильность и надёжность функционирования систем ИИ.

· Сбер обеспечивает необходимый уровень технического оснащения и создаёт условия наибольшего благоприятствования для разработки и внедрения надёжных систем ИИ в Сбере.

· Сбер реализует высочайший уровень гарантий всех прав и свобод человека при применении ИИ, поддерживая применение технологий ИИ исключительно на законных основаниях.

Принцип № 4. «Ответственное применение ИИ» (Responsible AI)

· При внедрении ИИ в центре внимания Сбера всегда находится потребность клиентов и сотрудников, а технологии ИИ должны использоваться для улучшения клиентского опыта.

· Сбер принимает во внимание и ответственно относится ко всем опасениям, которые возникают в связи с применением технологий ИИ.

Принцип № 5. «Непредвзятый ИИ» (Fair AI)

· Технологии ИИ применяются Сбером справедливо и объективно на равных для всех условиях.

· Сбер стремится к тому, чтобы технологии ИИ приносили пользу для развития человечества.

Для реализации данных принципов создана рабочая группа по этике разработки и применения технологий ИИ (в качестве подгруппы комитета ESG), которая:

· рассматривает спорные этические вопросы, связанные с разработкой, применением ИИ;

· способствует формированию корпоративной этики в сфере ИИ среди сотрудников Сбера;

· отвечает за реализацию принципов в Сбере;

· проводит по запросу внутреннего заказчика экспертизу рисков применения технологий ИИ в работе Сбера и оценку последствия их внедрения совместно с Комитетом по рискам Группы Сбер;

· осуществляет мониторинг эффективности реализации принципов и их восприятия в обществе.

Данные принципы обязательны для всех участников Группы Сбер и разработаны с учётом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённой Президентом РФ. Следование этим принципам поможет обеспечить безопасность и повысить доверие общества и клиентов Сбера к ИИ, который уже используется в большинстве процессов, продуктов и услуг компании.

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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