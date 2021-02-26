1 марта
Красноярск
погода -26 °C
74.44
 
€ 90.37
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Научная разработка, поддержанная En+ Group, включена в топ-10 лучших патентов 2020 года

Главная Наука
Красноярск
15:47 26 Февраля 2021
исследования, материалы, технологии, оборудование, электроэнергия
версия для печати Ico_print

Научный проект по созданию перовскитных солнечных элементов, реализуемый учеными МГУ при поддержке ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group, включен Роспатентом в десятку лучших НИОКР, получивших патент в 2020 году.

Сотрудники лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ предложили новый способ формирования тонких плёнок гибридного перовскита, являющихся основным компонентом так называемых перовскитных солнечных элементов. Теоретически солнечные элементы из подобного материала могут существенно повысить эффективность традиционных солнечных батарей на основе кремния, а в перспективе и вовсе заменить их на более дешевые и простые в получении аналоги.

Исследования, ставшие основой запатентованной технологии, были осуществлены при финансовой поддержке En+ Group и в рамках проекта программы ФЦПИР МинОбрНауки РФ.

Технология, отмеченная Роспатентом, заключается в формировании тонких плёнок гибридного перовскита с нанесением плёнки реакционного соединения-предшественника на пленку металлического свинца на первой стадии и её обработкой его парами йода на второй. Весь процесс протекает при температурах не более 120 о С и может быть реализован на любых подложках, в том числе, позволить формировать перовскитный солнечный элемент непосредственно поверх кремниевого.

Вячеслав Соломин, операционный директор En+ Group, отметил:

«Возобновляемые источники энергии – профиль нашей деятельности как энергетической компании, стремящейся к «зелёному» будущему, поэтому с  2016 года к En+ Group участвует в проекте создания перовскитовых панелей в качестве индустриального партнера. Развитие фундаментальной науки – один из наших приоритетов. В рамках сотрудничества с лабораторией материалов для солнечной энергетики МГУ компания оказывает поддержку в оснащении лаборатории специальным научным оборудованием, необходимым для проведения разработок на высоком уровне. Мы надеемся, что в будущем данная технология будет востребована в мире и послужит достижению одной из целей устойчивого развития ООН - обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех».

Алексей Тарасов, руководитель исследований, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ, отметил:

«Гибридные галогенидные перовскиты в настоящий момент являются самым интенсивно исследуемым классом материалов в мире, обладающим выдающимися оптическими и электронными свойствами. Первое применение данного материала в солнечной энергетике было описано только в 2009 году, но за прошедшие годы прогресс в изучении фундаментальных свойств данных материалов позволил разработать подходы к созданию на основе гибридных перовскитов лабораторных прототипов солнечных элементов с КПД более 25%, превосходящих по эффективности традиционные кремниевые солнечные элементы. В мире данной тематикой занимается порядка 25 000 исследователей и лишь несколько групп в России. Открытые в 2016 году в МГУ подходы позволяют формировать тонкие пленки гибридных перовскитов потенциально неограниченной площади. В настоящее время наша лаборатория ведет работу по широкому фронту фундаментальных и прикладных вопросов, связанных с развитием данной технологии, за время исследований нами получено более 10 российских и международных патентов, что говорит о высоком уровне проводимых разработок».

В настоящий момент исследования проводятся сотрудниками Лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российского научного фонда. Лаборатория поддерживает контакты с профильными научными организациями в России и других странах, сотрудничает с авторитетными мировыми учеными в области фотовольтаики, представляет результаты исследований на международных научных конференциях.

Разработка солнечных панелей нового поколения на базе перовскитных элементов является одним из ключевых направлений деятельности En+ Group в сфере НИОКР в энергетике. Данная технология является наиболее динамично развивающейся в солнечной энергетике и в перспективе способна радикальным образом расширить применение возобновляемых источников энергии. Как отметил основатель компании, промышленник Олег Владимирович Дерипаска , инновации, трансформация и динамизмважны для любого бизнеса, и чтобы добиться успеха, надо все время искать новые пути и возможности для развития. 

По материалам En+ Group

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

16 Февраля 2021 г.
Это нужно для оздоровления леса
Новости Красноярска: Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

1 Января 2021 г.
Они датированы VII веком нашей эры
Новости Красноярска: Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

26 Ноября 2020 г.
Они нашли способ повысить противоопухолевую активность клеток врожденного иммунитета
Новости Красноярска: Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

24 Ноября 2020 г.
Сегодня стала известна программа ежегодного праздника науки
Новости Красноярска: На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

18 Ноября 2020 г.
Главная тема фестиваля - «Физика будущего»
Новости Красноярска: Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»

Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»

10 Ноября 2020 г.
Школьников ждёт командная работа и очень много практики
Новости компаний
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В частный сектор Минусинска проведут водопровод

В частный сектор Минусинска проведут водопровод

28 Февраля 2021 г.
Работы займут два года
Новости Красноярска: В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

1 Марта 2021 г.
Внутри сделан простой ремонт
Новости Красноярска: Игорь Варфоломеев вернулся в министерство экологии

Игорь Варфоломеев вернулся в министерство экологии

1 Марта 2021 г.
Он назначен на пост первого заместителя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru