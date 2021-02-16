16 февраля
Красноярск
погода -7 °C
73.31
 
€ 88.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

Главная Наука
Красноярск
08:59 16 Февраля 2021
лесорубы, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, лес, леса, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН объяснили, зачем рабочие вырубают деревья в Академгородке Красноярска. Несколько недель назад жители Академгородка, который считается самым экологически чистым в городе, забили тревогу: в лесу рубят здоровые сосны. Научный сотрудник лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения, кандидат биологических наук Мария Кириенко объяснила, что это санитарные рубки, которые важны для оздоровления леса. В противном случае, самые слабые деревья начнут поедать вредители, которые потом перекинутся и на здоровые сосны.

«Это не простая рубка. Это выборочная санитарная рубка – один из видов рубок ухода, когда из основного полога убирают больные деревья: пораженные грибковыми заболеваниями и заселенные насекомыми-вредителями. Убирают деревья, которые отстали в росте из-за недостатка света, питательных веществ и уже начали усыхать, а также ветровальные и буреломные деревья», - пояснила Мария Кириенко.

В Академгородке Красноярска сосны посажены слишком густо. Сейчас они достигли такого возраста, что уже не могут полноценно существовать в таких стесненных условия, объясняют ученые. Поэтому необходимо оставить оптимальную густоту деревьев. Старший научный сотрудник лаборатории экоурбанистики, кандидат сельскохозяйственных наук Иван Косов отметил, что усохшие деревья еще и представляют опасность для человека – при сильном ветре они могут упасть и причинить смертельные травмы, оборвать провода или повредить машины.

«Это не простые рубки, а мероприятие по уходу за лесом. Именно поэтому мы убираем отставшие в росте, усыхающие, усохшие и аварийные деревья. Они заражены разнообразными болезнями: фитопатогенами, раком, вирусами, которые у деревьев свои. Они заселены различными насекомыми: усачем, лубоедом, рогохвостом и другими, которые их буквально уничтожают. Основная проблема с перегущенными древостоями – они ослабевают, потому что им не хватает питания из-за очень плотного расположения на единицу площади. К этому добавляется высокая антропогенная нагрузка», - отметил Иван Косов.

Ученые отмечают, что Красноярск – не самая благоприятная среда для хвойных деревьев. Они плохо переносят автомобильные выхлопы и пыль. В условиях нехватки питания сосны не успевают восстанавливаться, поэтому состояние леса в последние годы заметно ухудшилось.

Читайте также:

Природоохранные прокуроры проверят законность вырубки деревьев

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

1 Января 2021 г.
Они датированы VII веком нашей эры
Новости Красноярска: Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

26 Ноября 2020 г.
Они нашли способ повысить противоопухолевую активность клеток врожденного иммунитета
Новости Красноярска: Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

24 Ноября 2020 г.
Сегодня стала известна программа ежегодного праздника науки
Новости Красноярска: На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

18 Ноября 2020 г.
Главная тема фестиваля - «Физика будущего»
Новости Красноярска: Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»

Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»

10 Ноября 2020 г.
Школьников ждёт командная работа и очень много практики
Новости Красноярска: Сибирский федеральный университет поднялся в двух рейтингах THE Subject

Сибирский федеральный университет поднялся в двух рейтингах THE Subject

2 Ноября 2020 г.
Рост случился по физическим и инженерным наукам
Новости компаний
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Игорный клуб выявили в Красноярске

Игорный клуб выявили в Красноярске

13 Февраля 2021 г.
Его организаторы установили 39 автоматов
Новости Красноярска: Россельхознадзор изъял 86 тонн замороженной рыбы

Россельхознадзор изъял 86 тонн замороженной рыбы

16 Февраля 2021 г.
Ее перевозили с нарушением температурного режима
Новости Красноярска: На минувшей неделе было оштрафовано 122 нарушителя масочного режима

На минувшей неделе было оштрафовано 122 нарушителя масочного режима

16 Февраля 2021 г.
На 165 объектах обнаружены нарушения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru