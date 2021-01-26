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Красноярский край и МГУ создают научно-образовательный консорциум

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Красноярск
22:15 26 Января 2021
мгу, вузы, в красноярском крае, наука, сфу, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс и ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Красноярский край». Церемония подписания прошла в формате видеоконференцсвязи. В ней также приняли участие ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и председатель Красноярского городского Совета депутатов, советник президента СФУ Наталия Фирюлина.

«Программа создания в регионах научно-образовательных консорциумов призвана, прежде всего, поднять эффективность образования, научно-образовательных методик и объединить усилия по совместным научным исследованиям фундаментального и прикладного характера. Естественно, что Московский государственный университет и Сибирский федеральный университет, крупнейший вуз Сибири, взаимодействовали и раньше, но подписание соглашения делает эту работу более организованной, а следовательно, более качественный, предсказуемой и эффективной. Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел прежде всего с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания «Русский алюминий», но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнеров приобретет и «Норникель», и «Полюс золото», и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным», – заявил Александр Усс после подписания соглашения.

Проект по созданию научно-образовательных консорциумов в регионах страны инициирован в 2018 году академиком Виктором Садовничим и поддержан Президентом России Владимиром Путиным.

«Несколько дней назад мы провели встречу с Губернатором в Москве, где обсудили все моменты и договорились о сотрудничестве. Я со стороны Московского университета обещаю сделать всё возможное, чтобы наш консорциум работал продуктивно. Красноярский край – это опора нашей страны», – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

В рамках консорциумов объединяются ведущие университеты страны, региональные вузы и научно-исследовательские институты, а также социально-ориентированный бизнес. Такой подход позволит повысить роль вузов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов. Сейчас в России создано 18 консорциумов.

Добавим, что координатором проекта «Вернадский – Красноярский край» является Сибирский федеральный университет.

СФУ в составе консорциума «Вернадский – Красноярский край» будет выполнять задачи координатора программы в крае. По словам ректора СФУ Максима Румянцева, программа «Вернадский» направлена на создание консорциума, который бы интегрировал возможности университетов, академических институтов, научных организаций, высокотехнологичных компаний региона. 

«Консорциум позволит сосредоточить усилия на социально-экономическом и инновационном развитии Красноярского края и эффективнее использовать передовые достижения каждого из участников. Кроме того, такое объединение позволит решать ряд очень прикладных задач. Например, регулировать целевой приём в вузы с опорой на нужды региональной экономики или создавать региональные студенческие цифровые культурно-образовательные центры, - отметил Максим Румянцев. – Со своей стороны, СФУ в статусе координатора консорциума «Вернадский – Красноярский край» может формировать технологическую повестку по заказу индустриальных партнёров, действующих на территории Красноярского края и Тывы. Также учителя школ, преподаватели СПО и красноярских вузов могут проходить повышения квалификации на базе Института непрерывного обучения СФУ».

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