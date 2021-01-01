Следы древнего поселения обнаружили в устье Енисея

В устье Енисея красноярские археологи обнаружили следы средневекового поселения или святилища. Объект расположен на вершине сопки.

О находке рассказал ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

«Обследовали устье реки Енисей, провели небольшие раскопки в месте впадения в Енисей реки Гольчихи на месте поселения либо святилища - уточняем, что это. Оно очень нестандартно расположено - на вершине сопки. Обычно люди селились ниже, ближе к воде, там, где есть защита от ветра», - процитировало специалиста информагентство.

В числе находок - кости животных, остатки керамики и следы металлургического производства. Они датированы VII в. н. э.

Как отмечает ТАСС, в 70-е годы в этих местах вел раскопки археолог Леонид Хлобыстин. Обнаруженные им находки ученый связал с исчезнувшим народом сихиртя.

Река Гольчиха впадает в Енисей примерно в 5 км северо-западнее поселка Воронцово.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске на археологическом памятнике Афонтова гора - 4 в 2021 году будут проводить археологические раскопки. Комплекс попал на территорию, отведенную под строительство автодороги по ул. Байкитской.

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