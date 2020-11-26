Разработка красноярских ученых повысит эффективность лечения и реабилитации онкобольных

Красноярские ученые научились повышать противоопухолевую активность клеток врожденного иммунитета. Это позволит более эффективно бороться с онкологиями, а также поможет в реабилитации пациентов после лечения. Технология красноярских ученых основана на репрограммировании клеток врожденного иммунитета.

«Дело в том, что клетки врожденного иммунитета, прежде всего, нейтрофилы и моноциты, играют значительную роль при различных онкологических заболеваниях у человека. Они могут уничтожать и способствовать уничтожению клеток опухоли, но только на ранних стадиях заболевания. Если же опухоль развилась достаточно сильно, она репрограммирует (изменяет) клетки и их функциональные свойства, и на поздних стадиях онкологического заболевания нейтрофилы уже защищают опухоль. Поэтому наша цель заключалась в том, чтобы найти метод обратного репрограммирования этих клеток и восстановления их функциональной активности», - пояснил суть методики руководитель проекта, доктор медицинских наук Андрей Савченко.

Ученые предлагают после удаления опухоли и проведения химиотерапии восстановить иммунную систему путем забора крови. Из крови пациента будут выделять клетки с помощью определенных технологий, активировать их, а потом вновь вводить в организм пациента. Исследователи намерены внедрить эту методику в практическое здравоохранение.