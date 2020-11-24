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Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Главная Наука
Красноярск
16:43 24 Ноября 2020
сфу, фестиваль, вуз, наука
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Сегодня стала известна программа ежегодного праздника науки. Всероссийский Фестиваль «Nauka 0+» стартует в Красноярске шестой раз подряд через несколько дней. Темой фестиваля выбрана физика будущего.

Проект в Красноярске представили ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и заместитель министра образования Красноярского края Денис Гергилёв, а также руководитель дирекции фестиваля, проректор МГУ Леонид Гусев (онлайн).

Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Максим Румянцев подчеркнул, что университет выступил в этом году не только партнёром и соорганизаторам, но и центральной региональной площадкой одного из самых масштабных проектов в области популяризации науки в России:

«В очередной раз  СФУ открывает двери для этого главного события, связанного с продвижением и популяризацией науки, с привлечением внимания к научному миру. Казалось, что в этом году события подобного характера невозможны: все сосредоточены на противодействии пандемии. Тем не менее, СФУ выступает площадкой, где фестиваль 2020 года стартует и завершится. Фестиваль традиционно разноуровневый.  Проект всегда отличался фееричной историей: лекции, практикумы, эксперименты. В этом году открыта и виртуальная площадка под названием Гипермузей. Всегда фестиваль привлекал аудиторию и имел широкого адресата разного плана и возрастов. СФУ традиционно выступает партнёром этого яркого и масштабного мероприятия, и, надеюсь, эта традиция продолжится. Надеюсь, что в этом году фестиваль особо привлечет студентов и школьников».

Несмотря на виртуальность и трансляции онлайн, фест-программа чрезвычайно насыщена событиями и разнообразием форматов. При этом некоторые мероприятия пройдут в «живом» режиме – офлайн.

Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Главными спикерами в программе, как и в прежние годы, станут ученые с мировыми именами и нобелевские лауреаты. Среди них - профессор Митио Каку из США, который известен как футуролог и соавтор «Теории струн», объясняющей устройство Вселенной. Нобелевский лауреат Жан-Пьер Соваж во время онлайн-лекции расскажет о необычных молекулярных машинах. Еще один лауреат мировой научной премии Ада Йонат поделится с широкой публикой, в том числе в Красноярском крае, как создаются антибиотики нового поколения.

Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Проект стартует 27 ноября и продлится два дня. Вся информация о предстоящих лекциях, научных шоу и экскурсиях, конкурсах Фестиваля науки размещена на сайте https://krasnoyarsk.festivalnauki.ru/

Чтобы принять очное участие в просветительском проекте, необходимо зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет - https://festivalnauki.ru/personal/.

Фестиваль науки увлечет опытами и лекциями мировых светил науки

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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