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На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

Главная Наука
Красноярск
11:04 18 Ноября 2020
наука, вуз, сфу, школьники, физика, проекты
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27-28 ноября 2020 года на базе Сибирского федерального университета стартует ХV Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+». Именно в Красноярске подведут итоги одного из самых масштабных проектов в области популяризации науки в России.

Главной темой юбилейного фестиваля науки объявлена «Физика будущего». Он будет посвящён технологиям будущего в энергетике, медицине, биологии, сфере IT, искусственного интеллекта, наночастиц и в других направлениях физики, определяющих развитие человечества на ближайшие столетия. Тема также актуальна в связи с празднованием в этом году 75-летнего юбилея атомной промышленности России.

Фестиваль науки – 2020 пройдет в новом, уникальном формате. В дополнение к традиционным методам проведения в этом году планируется широко использовать возможности коммуникационных технологий, чтобы разнообразить программу с помощью онлайн-активностей. В программе фестиваля запланированы лекции знаменитых учёных, дискуссии о будущем физики и всего человечества, уникальные научно-познавательные фильмы, творческие мастерские и интерактивная выставка.

СФУ приглашает школьников 9–11-х классов города Красноярска принять участие в мейкертоне «Политех#Делайснами — 2020». Инженерно-научный марафон - это серия образовательных лекций и мастер-классов по созданию собственной умной ситифермы для выращивания растений. Необходима регистрация;

Вечерний лекторий «Почитай науку» представит один день из жизни академиков и профессоров, где кроме любимой работы есть место для встречи с новым поколением через захватывающую книгу, прочитанную вслух;

Для того, чтобы почувствовать себя настоящим учёным открыт виртуальный лабораториум – здесь представлены лабораторные работы и эксперименты, которые познакомят гостей со многими сферами научной жизни и позволят самостоятельно выполнить задания различного уровня сложности. Подключившись с вашего персонального компьютера, можно принять участие в интерактиве: провести лабораторные работы по ядерной физике, поставить эксперимент с диффузией газа, попробовать себя в роли врача-диагноста, самостоятельно сравнить силу гравитации на Луне, Земле и Марсе.

Возможность заглянуть за кулисы ведущих лабораторий СФУ представится в рамках экскурсии в лаборатории 360°, где расскажут о передовых технологиях, можно увидеть своими глазами, как создаются лекарства, гаджеты и другие важные вещи, которыми мы будем пользоваться в ближайшем будущем;

Уникальный гипермузей NAUKA 0+ познакомит вас с последними научными открытиями и достижениями во всех областях технологий и позволит увидеть науку со всех сторон. Экспонаты и залы соединены кросс-ссылками, по которым можно моментально попасть из одной области науки в другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте.

На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

В финальный день для всех желающих будет организована вечерняя научно–развлекательная программа «QUIZ# МАГНЕТИЗМ», необходима регистрация;

Добавим, организаторами фестиваля выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Красноярского края, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук и Сибирский федеральный университет. Генеральный партнёр года – ГК Росатом. Генеральными партнёры фестиваля: En+ Group, Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), Huawei. При поддержке Ростех, стратегический партнер – Сбер.

Полная программа. (обновляется).

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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