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Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»

Главная Наука
Красноярск
16:50 10 Ноября 2020
проект, школьники, вуз, сфу
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С 30 октября 2020 года по 25 января 2021 года СФУ приглашает школьников 9–11-х классов города Красноярска принять участие в мейкертоне «Политех#Делайснами — 2020». Инженерно-научный марафон пройдёт в рамках программы XV Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».

Мейкертон — это интенсив по сборке гроубоксов для выращивания клубники (англ. Grow box — ящик для выращивания). Это серия образовательных лекций и мастер-классов по созданию собственной умной ситифермы для выращивания растений.

Школьников ждёт командная работа и очень много практики. В конкурсной программе три направления:

  • биотехнологии и химия;
  • инженерия и прототипирование;
  • программирование и микроэлектронника.

Биологи подготовят раствор и исследуют растения, инженеры соберут герметичный корпус теплицы, а программисты настроят алгоритмы работы систем вентиляции, полива и освещения.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 ноября 2020 года подать заявку на сайте конкурса.

Основные этапы конкурсной программы:

  • регистрация и выбор одного из трёх направлений: биология и химия, инженерия и прототипирование, программирование и микроэлектроника (IT);
  • онлайн-тестирование и деловая игра/интервью;
  • главный этап — это «Проектный интенсив», на котором междисциплинарные команды под руководством наставников соберут свои умные теплицы для выращивания растений;
  • финал и сбор урожая — эксперты оценят, в чьей теплице наиболее благоприятные условия для растений.

Партнёр конкурса — ООО «СХП „Дары Малиновки“». Участие в конкурсе бесплатное.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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