Красноярские ученые научились превращать сточные воды в пригодные для питья

Ученые СФУ создали прибор для очистки воды. Исследователи уверяют, что их установка способна превращать даже сточные воды в пригодную для питья жидкость.

Инновационный проект кандидата технических наук, доцента кафедры «Техносферная и экологическая безопасность» СФУ Людмилы Кулагиной получил поддержку Красноярского краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований. Она создала кавитатор – прибор, по принципу работы напоминающий бытовой блендер.

«В процессе обработки воды вокруг лопастей образуются поля высоких давлений и температур, генерируются волны разрежения-сжатия и происходит схлопывание (взрывы) кавитационных пузырьков. Как результат - обеззараживание воды, разрушение микробов, бактерий, т.е. биологическая очистка. Такой процесс называется кавитационной обработкой», – сообщили в пресс-службе СФУ.

В вузе отметили, что установка безопасна для экологии. Прибор позволит решить проблему нехватки питьевой воды. Так, как только 2,5% всей воды на Земле пригодно для питья.



