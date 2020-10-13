На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

Археологи обнаружили артефакты эпохи неолита и средневековья на месте строительства самого северного моста через Енисей. Пресс-секретарь Красноярского краевого отделения Русского-географического общества Владислав Власов сообщил, что в районе Лесосибирска найдены наконечники стрел, куски керамической посуды, вещи и кости. По предварительным оценкам ученых, некоторым находкам более 5 тысяч лет. Они являются подтверждением, что в древности территория современного Красноярского края являлась крупным центр древней цивилизации.

«Для Красноярского края это важная, но не редкая находка. Ничего сверхъестественного – нынешний Красноярск является одной из самых известных в мире территорий, где расположены стоянки древнего человека. За период изысканий более 140 лет здесь была выявлена масса артефактов (это каменные и костяные орудия, кости животных и человека), несколько палеолитических стоянок. К примеру, методом радиоуглеродного анализа установлено, что так называемая стоянка «Афонтово-5» в самом Красноярске датируется 32 тысячами лет до нашей эры», – отметил доктор исторических наук, профессор кафедры истории России СФУ, сопредседатель Историко-археологической и этнографической комиссии Красноярского краевого отделения Русского географического общества Николай Дроздов.

Найденные артефакты археологи готовят к консервации, чтобы проводить дальнейшие научные исследования.

Фото: страница Владислава Власова в соцсети «ВКонтакте»