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En+ Group представит разработки молодых ученых на Всероссийском фестивале NAUKA 0+

Главная Наука
Красноярск
12:24 9 Октября 2020
наука, фестиваль, выступление, проекты, ученые
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En+ Group выступит генеральным партнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, который стартует 9 октября. В рамках фестиваля компания организует выступления молодых ученых в формате лектория и работу нескольких виртуальных лабораторий. Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

Самое масштабное научно-популярное событие в мире в этом году будет посвящено теме «Физика Будущего». При поддержке En+ Group свои разработки в ней представят несколько молодых ученых, ведущих свои исследования в перспективных областях физики. Познакомиться с ними можно будет в виртуальной лаборатории En+ Group, созданной при интеллектуальной поддержке фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». Любой желающий сможет не только посетить эту лабораторию, но и принять участие в виртуальных экспериментах.  

В лаборатории каждый желающий сможет поближе познакомиться с биофабрикацией, провести эксперименты с лазерным излучением, изучить архитектуру современных серверов для облачных вычислений и структуру нейронных связей мозга. Также, в онлайн-лектории «Технологии будущего» 10 октября молодые ученые представят свои исследования в этих областях. В 14:00 Михаил Рожко, аспирант физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, расскажет о роли лазерного излучения как инструмента для технологий будущего, а в 15:30 Алиса Крохмаль, аспирантка физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, расскажет о биофабрикации, искусственном создании органов и тканей с использованием биопечати.

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в этом году в пятнадцатый раз. Среди его спикеров – ведущие российские и зарубежные ученые, нобелевские лауреаты. Хэдлайнером выступит американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку.  В программе Фестиваля – лекции ученых, вебинары и мастер-классы, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с ЦЕРН (Европейским Центром ядерных исследований), Международной космической станцией и российской антарктической станцией «Восток», соревнования роботов, научные бои Science Slam, а также первый Виртуальный гипермузей науки.

Фото: festivalnauki.ru
По материалам пресс-службы En+ Group

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