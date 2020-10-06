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В СФУ пройдет Большой лекторий в режиме онлайн

Главная Наука
Красноярск
14:45 6 Октября 2020
сфу, ученые, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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С 26 по 30 октября на базе Сибирского федерального университета будет проходить цикл лекций под названием «Большой лекторий в СФУ», который включит в себя 11 научно-популярных лекций под общей темой «Прививка-2020». Среди спикеров будут известные российские и зарубежные ученые, популяризаторы науки, в том числе выпускники Сибирского федерального университета, которые ныне являются сотрудниками ведущих лабораторий мира.

Спикеры расскажут актуальную информацию о COVID-19 и его возможных последствий для человечества, также поделятся знаниями об основных событиях в астрономии и последних открытиях астрофизиков. Не обойдут стороной тему ГМО и «таинственных» строителей Стоунхенджа, а также поделятся последними веяниями в урбанистике.

Как рассказали в пресс-службе СФУ, онлайн-лекторий «Прививка-2020» — это «прививка от незнания» для самой широкой аудитории.

«Приглашаем присоединиться к миру актуальных научных новостей учащихся 10–11-х классов, преподавателей школ, студентов, молодых учёных и всех, кто интересуется вопросами современной науки», - добавили в пресс-службе.

Все выступления можно будет посмотреть в режиме онлайн на платформе Zoom, а видеозаписи лекций будут доступны позже на странице лектория.

Кроме того, организаторы приглашают слушателей задавать вопросы лекторам. Свои вопросы можно задавать на почтовый адрес tmordvinova@sfu-kras.ru с обязательны указанием своего имени, номера телефона для обратной связи, а также с указанием своей группы или должности, если слушатель является сотрудником СФУ.

Фото: Сибирский федеральный университет

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