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В Норильске придумают систему защиты дорог от снежных заносов

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Красноярск
14:03 8 Сентября 2020
наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Норильске ученые СФУ и Агентства развития Норильска работают над созданием системы ветровых конструкций. Проект направлен на снижение объема снежных заносов на дороге в аэропорт Норильск – Кайеркан – Алыкель, рассказали в краевом правительстве. 

«В рамках проекта планируется воссоздать систему, которая поможет существенно снизить возникновение заносов на дороге, ведущей в аэропорт. Также предстоит выявить наиболее проблемные участки дороги Норильск – Алыкель. После обследования прилегающей местности и рельефа этих участков, установления преимущественного направления и силы ветра, а также снеговой нагрузки ученые определят наиболее перспективные снегонаправляющие конструкции», - объяснили в администрации суть проекта. 

Проект рассчитан на 1,5 года. За это время инженеры определят проблемные участки дорог и их протяженность. 

«При общей длине дороги 38,3 км таких участков уже выявлено пять. Мы будем анализировать проблему, сопоставлять с международным опытом и предлагать оптимальные решения. Мы сформулируем требования к конструкциям и материалам, которые обеспечат механическую прочность в условиях больших ветровых нагрузок при крайне низких температурах. Это будет не привычное железо, не дерево, а современные, облегченные сплавы», - рассказал руководитель проекта Юрий Захаринский. 

Напомним, в Норильске актуальна проблема со снежными заносами. Часто во время метели дорогу в аэропорт перекрывают для всех видов транспорта. 

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