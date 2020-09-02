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Большая норильская экспедиция завершает полевые работы в этом году

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Красноярск
14:26 2 Сентября 2020
экология, исследования, ученые, норильск
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Большая норильская экспедиция завершает полевые работы в этом году. Последние участники - отряд геохронологии, состоящий из группы ученых новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН.

В течение недели специалисты бурили на ключевой точке – южном районе озера Пясино в нескольких километрах от боновых заграждений: ученым удалось пробурить пять кернов – четыре из них длиной до одного метра и один длиной четыре метра Теперь по образцам можно будет судить о степени и объемах возможных загрязнений, попавших в водную систему в результате разлива топлива.

«В общей сложности мы пробурили 10 кернов. Отработали озеро Мелкое и озеро Пясино – программу минимум выполнили. Уже на основе этих изысканий можно будет сделать выводы. Определим последовательность накопления осадков, выявим загрязнения, если они имеются, и восстановим их хронологию – посмотрим, когда они появились», - рассказал руководитель группы доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов.

Участники отряда также завершили отбор проб верхнего слоя грунта для проведения геохимических исследований. Для этих целей в районе города Норильска было взято около 200 образцов. В результате ученые определят геохимический фон территории и смогут выяснить, какое влияние на экологию оказало антропогенное и техногенное воздействие – объяснил научный сотрудник ИГМ СО РАН Багай-оол Сарыг-оол.

«Точки взятия проб определяли таким образом, чтобы они располагались в транспортной или пешей доступности», – объяснил Багай-оол Сарыг-оол. – Мы охватили как можно бОльшую территорию и получили на ней максимальное количество образцов. Это повысит репрезентативность нашего исследования – оно будет более детальным и глубоким». 

Большая норильская экспедиция, организованная по приглашению «Норникеля», завершает работу полевого этапа и вступает в новый – этап лабораторных исследований, который позволит провести комплексный анализ полевых материалов и составить итоговый отчет.

 

по материалам «Норникеля»

фото: «Норникель»

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