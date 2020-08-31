Ученые обнаружили древнюю статуэтку из бивня мамонта на севере Красноярского края

Ученые СФУ и института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили фигуру мамонта - ее возраст более 24 тысяч лет. Статуэтку нашли во время раскопок в местности Усть-Кова в Кежемском районе Красноярского края. Фигура была выполнена из бивня мамонта и окрашена. По мнению ученых, древние люди использовали в качестве красителей охру, марганец, магний, а также сок полыни и осоки.

«Научная группа провела детальный микроскопический анализ статуэток, чтобы увидеть следы инструментов, использованных при изготовлении. Найденная фигура мамонта с обеих сторон покрыта красками: одна сторона – красная, другая – черная. Это указывает на зарождение у древних людей религиозных взглядов, связанных с жизненными и космическими представлениями, ведь красный – это цвет крови и жизни, а черный – тьмы и смерти», – отметил доктор исторических наук, профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов.

Найденная статуэтка позволяет ученым сделать вывод о высоком развитии цивилизации в Сибири. Методы и приемы обработки мамонтовой кости схожи с тем, что археологи видели в Иркутской области на реке Белой. Это может говорить о том, что между племенами было речное сообщение, а также культурная и технологическая связь.

На севере Красноярского края ученые также обнаружили первое в Сибири графическое изображение лошади на пластине из бивня мамонта возрастом 18 тысяч лет, подвески, бусины, обломки браслетов и пуговицы.

Фото: СО РАН