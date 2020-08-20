20 августа
Красноярск
73.24
 
€ 87.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске начали выращивать картофель из пробирок

Главная Наука
Красноярск
08:24 20 Августа 2020
наука, сельское хозяйство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Ученые красноярского агроуниверситета создали лабораторию по микроклональному размножению растений. Посадочный материал в промышленных масштабах выращивают в пробирках. Таким образом в Красноярске сейчас размножают картошку. Технология позволяет значительно удешевить производство овощей и эффективно бороться с болезнями сельскохозяйственных культур. Проект по выращиванию овощей из пробирки – совместный – аграрный университет реализует его с индустриальным партнером агрохолдингом «Дары Малиновки».

«Мы уже видим результаты своих трудов благодаря сотрудничеству с университетом. Вместе с научно-исследовательским центром селекции и оригинального семеноводства Красноярского ГАУ мы посадили и собрали урожай из 14 тысяч оздоровленных микрорастений. Надеюсь, что каждый год нашей совместной работы будет приносить новые результаты и возможности. Ведь сельское хозяйство, наука и образование должны идти нога в ногу», – отметил председатель совета директоров ООО «СХП «Дары Малиновки» Василий Герман.

В этом году в теплицах агроуниверситета было посажено более 9 тысяч черенков картофеля восьми сортов. Мощности красноярской лаборатории позволяют выращивать до 100 тысяч растений одновременно. Университетский тепличный комплекс состоит из теплицы, площадью 300 квадратных метров и семи парников с автоматической системой полива. Еще один комплекс находится в деревне Карымская Сухобузимского района – там четыре теплицы, на площади 1700 квадратных метров.

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские ученые предсказали появление болот в районах вечной мерзлоты

Красноярские ученые предсказали появление болот в районах вечной мерзлоты

19 Августа 2020 г.
Этому могут поспособствовать лесные пожары
Новости Красноярска: Ученые берут под наблюдение район Черного озера на Ергаках

Ученые берут под наблюдение район Черного озера на Ергаках

19 Августа 2020 г.
Они будут отслеживать изменения экосистемы
Новости Красноярска: Красноярский ученый помог вывести новый вид осины

Красноярский ученый помог вывести новый вид осины

18 Августа 2020 г.
Она растет в два раза быстрее
Новости Красноярска: Красноярские ученые вырастили клубнику без грунта

Красноярские ученые вырастили клубнику без грунта

17 Августа 2020 г.
Такую технологию можно применять в сельском хозяйстве
Новости Красноярска: Большая норильская экспедиция за неделю на Таймыре преодолела более 400 км

Большая норильская экспедиция за неделю на Таймыре преодолела более 400 км

7 Августа 2020 г.
Ученые работают на севере
Новости Красноярска: Красноярские ученые из светящейся молекулы сделали тест на клещевой энцефалит

Красноярские ученые из светящейся молекулы сделали тест на клещевой энцефалит

6 Августа 2020 г.
Они особо точно определяют заболевание
Новости компаний
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

18 Августа 2020 г.
Проверку проводила Счетная палата
Новости Красноярска: Стартовал экологический онлайн-марафон «360» En+ Group

Стартовал экологический онлайн-марафон «360» En+ Group

20 Августа 2020 г.
Первые задания участники марафона получат уже сегодня
Новости Красноярска: Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин продолжит картеру в баскетбольном «Енисее»

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин продолжит картеру в баскетбольном «Енисее»

20 Августа 2020 г.
Он отказался от контракта с УНИКСом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru