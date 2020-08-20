В Красноярске начали выращивать картофель из пробирок

Ученые красноярского агроуниверситета создали лабораторию по микроклональному размножению растений. Посадочный материал в промышленных масштабах выращивают в пробирках. Таким образом в Красноярске сейчас размножают картошку. Технология позволяет значительно удешевить производство овощей и эффективно бороться с болезнями сельскохозяйственных культур. Проект по выращиванию овощей из пробирки – совместный – аграрный университет реализует его с индустриальным партнером агрохолдингом «Дары Малиновки».

«Мы уже видим результаты своих трудов благодаря сотрудничеству с университетом. Вместе с научно-исследовательским центром селекции и оригинального семеноводства Красноярского ГАУ мы посадили и собрали урожай из 14 тысяч оздоровленных микрорастений. Надеюсь, что каждый год нашей совместной работы будет приносить новые результаты и возможности. Ведь сельское хозяйство, наука и образование должны идти нога в ногу», – отметил председатель совета директоров ООО «СХП «Дары Малиновки» Василий Герман.

В этом году в теплицах агроуниверситета было посажено более 9 тысяч черенков картофеля восьми сортов. Мощности красноярской лаборатории позволяют выращивать до 100 тысяч растений одновременно. Университетский тепличный комплекс состоит из теплицы, площадью 300 квадратных метров и семи парников с автоматической системой полива. Еще один комплекс находится в деревне Карымская Сухобузимского района – там четыре теплицы, на площади 1700 квадратных метров.