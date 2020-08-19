Ученые берут под наблюдение район Черного озера на Ергаках

Ученые Сибирского федерального университета и Института леса СО РАН проводят экологический мониторинг в природном парке «Ергаки». Это длительное исследование, которое может занять ни один десяток лет. Исследовать будут район Черного озера – это территория, природа которого почти не нарушена. Там сходятся горные хребты, разные природно-климатические зоны. На этой территории сохранились сосны, возрастом более 250 лет.

«Здесь отмечены уникальные комплексы, виды животных и растений и их сочетания. Животные тут ведут себя более спокойно. В ходе экспедиции специалисты наблюдали мирно пасущихся на лугу косуль, охоту ласки… Ученые отметили удивительный факт «зазеркальности» природы этих мест. Это выражается тем, что, например, крупные в обычной жизни растения – тут мелкие, а мелкие – наоборот слишком большие», - рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии и рационального природопользования.

Ученые выбрали три участка в районе Черного озера, за которыми будут наблюдать. Если природные изменения будут происходить медленно, мониторинг планируют проводить раз в 10 лет. Если процессы ускорятся, наблюдения участятся.