Красноярский ученый помог вывести новый вид осины

Профессор СФУ и Геттинского университета Константин Крутовский совместно с коллегами из российских вузов создал новый вид осины – деревья растут в два раза быстрее обычных насаждений.

Как рассказали в СФУ, простая осина достигает возраста рубки к 25-30 годам. Новый вид «созревает» через 15-20 лет после посадки.

«Эта особенность появилась благодаря внедрению гена гриба Penicillium canescens в геном осины», - уверяют ученые.

Новый вид осины предлагается использовать предприятиям лесной отрасли по всей стране. Преимущество для переработчиков очевидны – использование быстрорастущих деревьев позволит снизить временные и финансовые затраты.

Чтобы вывести новый вид, ученые выбирали для экспериментов деревья с высокой способностью роста. Затем генотип модифицировали в ген sp-Xeg, принадлежащий грибу. Весь процесс выведения занял два сезона.