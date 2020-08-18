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Красноярский ученый помог вывести новый вид осины

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Красноярск
16:35 18 Августа 2020
ученые, лес, красноярск, сфу
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Профессор СФУ и Геттинского университета Константин Крутовский совместно с коллегами из российских вузов создал новый вид осины – деревья растут в два раза быстрее обычных насаждений.

Как рассказали в СФУ, простая осина достигает возраста рубки к 25-30 годам. Новый вид «созревает» через 15-20 лет после посадки.

«Эта особенность появилась благодаря внедрению гена гриба Penicillium canescens в геном осины», - уверяют ученые.

Новый вид осины предлагается использовать предприятиям лесной отрасли по всей стране. Преимущество для переработчиков очевидны – использование быстрорастущих деревьев позволит снизить временные и финансовые затраты.

Чтобы вывести новый вид, ученые выбирали для экспериментов деревья с высокой способностью роста. Затем генотип модифицировали в ген sp-Xeg, принадлежащий грибу. Весь процесс выведения занял два сезона.

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