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На Крымском мосту неизвестные взорвали грузовой автомобиль

Главная В России
Красноярск
14:34 8 Октября 2022
крым, взрыв, происшествия, мост
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Утром 8 октября около 06 часов 07 минут на Крымском мосту взорвали грузовик. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. 

Взрыв произошел на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. Из-за подрыва загорелись 7 топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова.

"В результате происшествия, частично обрушены два автомобильных пролета переправы, - сообщают в НАК. - Арка над ее сухопутной частью не повреждена. Пострадавших нет".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пожар на составе с дизельным топливом потушен, движение на мосту приостановлено. По информации властей, судоходство в проливе продолжается, готовится к запуску паромная переправа.

По последним данным, РЖД сообщили об остановке продажи билетов в Крым и из обратно. Движение рейсовых автобусов также отменено. 

По поручению президента Путина создана правительственная комиссия для выяснения причин ЧП . 

Фото:©скриншот с видеозаписи очевидцев

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