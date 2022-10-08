На Крымском мосту неизвестные взорвали грузовой автомобиль

Утром 8 октября около 06 часов 07 минут на Крымском мосту взорвали грузовик. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Взрыв произошел на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. Из-за подрыва загорелись 7 топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова.

"В результате происшествия, частично обрушены два автомобильных пролета переправы, - сообщают в НАК. - Арка над ее сухопутной частью не повреждена. Пострадавших нет".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пожар на составе с дизельным топливом потушен, движение на мосту приостановлено. По информации властей, судоходство в проливе продолжается, готовится к запуску паромная переправа.

По последним данным, РЖД сообщили об остановке продажи билетов в Крым и из обратно. Движение рейсовых автобусов также отменено.

По поручению президента Путина создана правительственная комиссия для выяснения причин ЧП .

Фото:©скриншот с видеозаписи очевидцев