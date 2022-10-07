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В Екатеринбурге подвели итоги XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия»

Главная В России
Красноярск
21:35 7 Октября 2022
телеканал, общество, кинопремия
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6 октября в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия» (ОФДК «Россия»). Главный приз фестиваля был присуждён фильму «Уральские дебри» студии документального кино «СТАЯ. ДОК» (режиссёры Арсений Кайдацкий и Юлия Серьгина).

Отдельные дебютные работы молодых режиссёров-документалистов, представленные на фестивале, были высоко оценены авторитетным жюри. Специального приза «За сохранение и развитие теледокументалистики» от всероссийского телеканала «Продвижение» была удостоена лента «Белая земля» якутского режиссёра Айаалы Адамова. Дебютная картина студента Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения рассказывает о Дне оленевода, который проходит в небольшом селе Найба на берегу Северного Ледовитого океана. 

«Хорошее документальное кино получается тогда, когда режиссёр любит и уважает своего героя, когда он ему интересен и режиссёр не спекулирует на сиюминутном и поверхностном. Безусловно, молодые режиссёры могут и должны это делать. На этом мы стоим, потому что, увы, смену поколений нам никак не отменить. Я всегда приветствую образованных людей или тех, которые хотя бы хотят учиться. Учиться у нас есть чем, хотя бы по части документального кино, а выпускники ВГИКа, институтов кино Петербурга, Краснодара, филиалов ВГИКа в Ростове-на-Дону, Якутске – это наша будущая смена, наше будущее кино. Если они хотят быть кинорежиссёрами, то им есть у кого учиться, и мы надеемся, увидеть их в будущем на нашем фестивале», - рассказала программный директор открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко.

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