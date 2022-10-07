В Новосибирске на сборах погиб еще один мобилизованный

В Новосибирске в высшем военном командном училище умер еще один мобилизованный мужчина.

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что там же умер другой мобилизованный из Иркутской области. Отметим, что по неподтвержденной информации этот умерший мужчина также является жителем Иркутской области.

По данным ТАСС на данный момент проводится проверка случившегося.

Также уточняется, что местные СМИ публикует информацию о том, что мобилизованный умер из-за насильственных действий.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив