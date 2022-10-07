7 октября
Новости России
погода +5 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосибирске на сборах погиб еще один мобилизованный

Главная В России
Красноярск
15:50 7 Октября 2022
новосибирск, смерть, общество, мобилизация
версия для печати Ico_print

В Новосибирске в высшем военном командном училище умер еще один мобилизованный мужчина. 

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что там же умер другой мобилизованный из Иркутской области. Отметим, что по неподтвержденной информации этот умерший мужчина также является жителем Иркутской области. 

По данным ТАСС на данный момент проводится проверка случившегося. 

Также уточняется, что местные СМИ публикует информацию о том, что мобилизованный умер из-за насильственных действий. 

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Томской области избил бывшего парня своей девушки за оскорбления в ее адрес

Житель Томской области избил бывшего парня своей девушки за оскорбления в ее адрес

7 Октября 2022 г.
Мужчину осудили за его действия
Новости Красноярска: В Омске супружеская пара насиловала девочек и снимала это на камеру

В Омске супружеская пара насиловала девочек и снимала это на камеру

7 Октября 2022 г.
Злоумышленники предстанут перед судом
Новости Красноярска: В Алтайском крае пожарные спасли мальчика и котенка

В Алтайском крае пожарные спасли мальчика и котенка

7 Октября 2022 г.
Причины пожара устанавливаются
Новости Красноярска: В 2022 году 325 новосибирцев пожаловались на плохую работу общественного транспорта

В 2022 году 325 новосибирцев пожаловались на плохую работу общественного транспорта

7 Октября 2022 г.
Люди недовольный работой транспорта по вечерам
Новости Красноярска: Бывшего совладельца «Зимней вишни» осудили на 8 лет

Бывшего совладельца «Зимней вишни» осудили на 8 лет

7 Октября 2022 г.
Его обвинили в даче взятки
Новости Красноярска: Жителя Кемеровской области осудили за систематическое избиение дочери

Жителя Кемеровской области осудили за систематическое избиение дочери

7 Октября 2022 г.
Ребенка поместили в детский дом
Новости компаний
07/10
Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

5 Октября 2022 г.
Причина смерти пока не установлена
Новости Красноярска: Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

6 Октября 2022 г.
Мэр также посоветовал прекратить междоусобные "драчки"
Новости Красноярска: Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

6 Октября 2022 г.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru