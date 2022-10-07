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В Якутии двое молодых людей обокрали квартиру и подожгли ее

Главная В России
Красноярск
19:30 7 Октября 2022
полиция, общество, кража, якутия
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В Якутии сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей, который проникли в чужую квартиру, обокрали ее и подожгли.

По данным правоохранителей один из мужчин ранее уже был в этой квартире, в которой приметил телевизор и сейф. Однако в первый раз он ничего не взял.

Позднее он рассказал своему приятелю об этой квартире и предложил забрать эти вещи. Злоумышленники ночью проникли в квартиру, вскрыли там сейф и обнаружили в нем два карабина, два гладкоствольных ружья, патроны и 30 тысяч рублей.

Они решили все найденное забрать себе, при этом прихватив телевизор и личные вещи владельца жилища. После этого они решили скрыть следы преступления и сожгли квартиру.

Уголовное дело возбуждено по статье «хищение огнестрельного оружия», также на данный момент решается вопрос о возбуждении дела по фактам кражи и поджога.

Фото: ©14.мвд.рф

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