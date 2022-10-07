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В Иркутске подростки угрожали людям ножом и наносили им увечья

Главная В России
Красноярск
18:00 7 Октября 2022
полиция, общество, подросток, нападение
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В Иркутске следователи на трех подростков возбудили уголовные дела по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

По данным сотрудников следственного комитета 18-летний и два 15-летних парня с помощью ножа угрожали местным жителям и наносили им телесные повреждения. Помимо это они напали на пару мужчины и женщины и украли у них вещи.

18-летнего участника преступно группировки заключили под стражу, а несовершеннолетних злоумышленников посадили под домашний арест.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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