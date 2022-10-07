Подросток из Якутии обвиняется в вымогательстве

В Якутии сотрудники полиции подозревают 17-летнего юношу в вымогательстве денег.

По данным правоохранителей молодой человек познакомились с потерпевшим в кино. После знакомства они пошли гулять, однако во время прогулки по городу между ними завязалась ссора. Тогда подозреваемый начал вымогать деньги у нового знакомого, который в итоге отдал ему 5 000 рублей.

После их конфликта юный злоумышленник продолжил требовать еще больше денег. Тогда потерпевший решил обратиться за помощью в отдел полиции.

На данный момент в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов