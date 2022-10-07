Жители Монголии пытались вывезти из Бурятии 15 кг нефрита

В Бурятии сотрудники таможенной службы смогли пресечь незаконный вывоз 15 кг нефрита.

Представители службы рассказали, что камни пытались вывезти два туриста из Монголии. Злоумышленники пересекали границу РФ на личных автомобилях, при этом они заранее накрыли нефрит вещами. При обыске у одно мужчины обнаружили два камня серо-зелёного цвета общей массой 13,6 кг, а у второго – один, весом 2 кг.

Камни изъяли и отправили в лабораторию. Эксперты подтвердили, что изъятые камни являются необработанным нефритом стоимостью 66 тысяч рублей.

В отношении двоих злоумышленников составлены административные протоколы по статьям «недекларирование товаров» и «несоблюдение запретов и ограничений».

Фото: Бурятская таможня