7 октября
Новости России
погода +5 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Томской области избил бывшего парня своей девушки за оскорбления в ее адрес

Главная В России
Красноярск
15:30 7 Октября 2022
нападение, общество, суд
версия для печати Ico_print

В Томской области перед судом предстал молодой человек, который обвиняется в избиении бывшего сожителя своей девушки.

По данным сотрудников прокуратуры в марте этого года обвиняемый выяснил, что к его девушке приходил ее бывший парень в состоянии алкогольного опьянения и словесно унижал ее.Виновный не стал мириться с таким поведением и отправился к молодому человеку домой. Там он потребовал оставить его девушку в покое. Бывший парень оскорбил мужчину, а тот в свою очередь разозлился и избил его.  

В суде напавшему назначили два года тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирске на сборах погиб еще один мобилизованный

В Новосибирске на сборах погиб еще один мобилизованный

7 Октября 2022 г.
По неподтвержденной информации мужчина был из Иркутской области
Новости Красноярска: В Омске супружеская пара насиловала девочек и снимала это на камеру

В Омске супружеская пара насиловала девочек и снимала это на камеру

7 Октября 2022 г.
Злоумышленники предстанут перед судом
Новости Красноярска: В Алтайском крае пожарные спасли мальчика и котенка

В Алтайском крае пожарные спасли мальчика и котенка

7 Октября 2022 г.
Причины пожара устанавливаются
Новости Красноярска: В 2022 году 325 новосибирцев пожаловались на плохую работу общественного транспорта

В 2022 году 325 новосибирцев пожаловались на плохую работу общественного транспорта

7 Октября 2022 г.
Люди недовольный работой транспорта по вечерам
Новости Красноярска: Бывшего совладельца «Зимней вишни» осудили на 8 лет

Бывшего совладельца «Зимней вишни» осудили на 8 лет

7 Октября 2022 г.
Его обвинили в даче взятки
Новости Красноярска: Жителя Кемеровской области осудили за систематическое избиение дочери

Жителя Кемеровской области осудили за систематическое избиение дочери

7 Октября 2022 г.
Ребенка поместили в детский дом
Новости компаний
07/10
Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

3 Октября 2022 г.
В отставку отправили комиссаров Магаданской области и Хабаровского края
Новости Красноярска: 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

5 Октября 2022 г.
Мужчина перевёл вымогателям более 28 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске задержали замначальника краевой полиции при получении взятки в 1,5 млн рублей

В Красноярске задержали замначальника краевой полиции при получении взятки в 1,5 млн рублей

5 Октября 2022 г.
сотрудники ФСБ провели обыск в его доме
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru