Житель Томской области избил бывшего парня своей девушки за оскорбления в ее адрес

В Томской области перед судом предстал молодой человек, который обвиняется в избиении бывшего сожителя своей девушки.

По данным сотрудников прокуратуры в марте этого года обвиняемый выяснил, что к его девушке приходил ее бывший парень в состоянии алкогольного опьянения и словесно унижал ее.Виновный не стал мириться с таким поведением и отправился к молодому человеку домой. Там он потребовал оставить его девушку в покое. Бывший парень оскорбил мужчину, а тот в свою очередь разозлился и избил его.

В суде напавшему назначили два года тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев