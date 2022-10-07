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В Омске супружеская пара насиловала девочек и снимала это на камеру

Главная В России
Красноярск
13:40 7 Октября 2022
омск, насилие, общество, полиция, дети
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В Омске перед судом предстанет молодая супружеская пара, которая обвиняется по статьям «действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «развратные действия», «изготовление и оборот материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних».

По информации сотрудников следственного комитета с ноября 2020 года по апрель прошлого года обвиняемая женщина насиловала несовершеннолетних девочек и вместе со своим мужчиной снимала их на видео. Затем они публиковали снятые материалы в интернете.

В квартире обвиняемых провели обыски и изъяли электронные носители информации, на которых обнаружили большое количество фото- и видео материалов с порнографией.

На данный момент все материалы дела переданы в суд. Супружеской паре грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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