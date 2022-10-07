В Алтайском крае пожарные спасли мальчика и котенка

В Алтайском крае в городе Рубцовске пожарные спасли из горящей квартиры 10-летнего мальчика и котенка.

Когда бригада спасателей прибыли к месту пожара, то они увидели, что горит квартира на 5 этаже, на балконе которой стоял 10-летний мальчик. В тот момент было принято решение установить автолестницу. Пожарным удалось быстро подъехать к дому, подняться к балкону и схватить мальчика.

После спасения ребенка пожарные поднялись в квартиру и обнаружили там маленького котенка, который задыхался в дыму. Домашнее животное вывели на свежий воздух и оказали ему первую помощь.

На данный момент устанавливаются причины пожара.

Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю