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Жителя Кемеровской области осудили за систематическое избиение дочери

Главная В России
Красноярск
11:40 7 Октября 2022
кузбасс, дети, общество, насилие, суд
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В Кемеровской области перед судом предстал мужчину, который на постоянной основе избивал свою 13-летнюю дочь.

По данным сотрудников следственного комитета в феврале этого года обвиняемый поднимал руку на ребенка из-за малозначительных проблем. В основном мужчина бил девочку из-за плохих оценок в школе. О трудной ситуации в семье пострадавшая рассказала своей подруге, которая предложила ей обратиться в полицию. Девочка так и сделала.

После ее обращения была организована проверка, в ходе которой подтвердилось, что мужчина систематически бил ребенка. 

В суде виновного приговорили к 3,5 годам условно. 

Девочку забрали из семьи и поместили в детский дом. 

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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