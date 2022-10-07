Жителя Кемеровской области осудили за систематическое избиение дочери

В Кемеровской области перед судом предстал мужчину, который на постоянной основе избивал свою 13-летнюю дочь.

По данным сотрудников следственного комитета в феврале этого года обвиняемый поднимал руку на ребенка из-за малозначительных проблем. В основном мужчина бил девочку из-за плохих оценок в школе. О трудной ситуации в семье пострадавшая рассказала своей подруге, которая предложила ей обратиться в полицию. Девочка так и сделала.

После ее обращения была организована проверка, в ходе которой подтвердилось, что мужчина систематически бил ребенка.

В суде виновного приговорили к 3,5 годам условно.

Девочку забрали из семьи и поместили в детский дом.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок