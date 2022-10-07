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Спасатели из Иркутской области вытащили из канализации корову

Главная В России
Красноярск
11:00 7 Октября 2022
спасение, общество, животные, иркутск
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В Иркутской области спасатели вытащили из канализационного люка корову, которая провела там сутки.

За помощью в службу МЧС обратилась обеспокоенная хозяйка домашнего животного. Женщина рассказала, что больше суток искала свою корову, а потом заметила ее в люке. Все это время животное стояло в воде и в очень узком пространстве и даже не могла шевелиться. 

На место заточения коровы прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, им также помогали очевидцы. 

После того как корову Милку достали, ее осмотрели и никаких травм не нашли.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков 

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