Спасатели из Иркутской области вытащили из канализации корову

В Иркутской области спасатели вытащили из канализационного люка корову, которая провела там сутки.

За помощью в службу МЧС обратилась обеспокоенная хозяйка домашнего животного. Женщина рассказала, что больше суток искала свою корову, а потом заметила ее в люке. Все это время животное стояло в воде и в очень узком пространстве и даже не могла шевелиться.

На место заточения коровы прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, им также помогали очевидцы.

После того как корову Милку достали, ее осмотрели и никаких травм не нашли.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков