Житель Алтайского края зарезал свою бывшую жену

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который убил свою жену.

По данным сотрудников следственного комитета подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться со своей бывшей женой, с которой на тот момент продолжал жить вместе. В итоге во время конфликта мужчина схватил нож и ударил им в грудь женщины. Из-за полученной травмы пострадавшая скончалась на месте.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков