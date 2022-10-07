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Житель Алтайского края зарезал свою бывшую жену

Главная В России
Красноярск
10:40 7 Октября 2022
алтай, убийство, общество, смерть, полиция
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В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который убил свою жену. 

По данным сотрудников следственного комитета подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться со своей бывшей женой, с которой на тот момент продолжал жить вместе. В итоге во время конфликта мужчина схватил нож и ударил им в грудь женщины. Из-за полученной травмы пострадавшая скончалась на месте.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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