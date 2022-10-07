В Бурятии полицейским пришлось надеть наручники на пьяного водителя

В Бурятии сотрудникам полиции пришлось применить силу и надеть наручники на пьяного и сопротивляющегося водителя.

О нарушителе ПДД в отдел полиции сообщили местные жители, которые рассказали, что автомобилист разъезжает по тротуарным дорожкам. Экипаж ДПС стразу же выехал на поиски мужчины. Когда они его заметили, мужчина уже успел разбить машину, попав в ДТП.

Полицейские предложили пройти мужчине алкотест, однако он отказался, а затем начал активно сопротивляться. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, а также нападал на сотрудников полиции и нецензурно выражался. Поэтому сотрудникам ДПС пришлось надеть на нарушителя наручники и забрать его в отдел.

В отношении мужчины было составлено несколько административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости