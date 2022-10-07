В Новосибирске пострадавшей от поезда собаке Дине нашли дом

В Новосибирске нашлись хозяева для собаки Дины, которая потеряла часть лапы.

Несчастный случай произошел, когда Дина сидела на перроне, а после тогда как поезд начал движение, она побежала за ним, но травмировала одну из лап. После этого хозяйка собаки хотела усыпить ее, но волонтеры отказались и начали лечить ее.

В соцсетях волонтеры рассказали о Дине и на информацию о ней откликнулась девушка, у которой уже есть собака.

На данный момент собака заканчивает свое лечение и уже живет в новом доме.

Фото: Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск / ВКонтакте